24.12.2025 16:48:36

Devisen: US-Dollar legt leicht zu

Zürich (awp) - Der US-Dollar hat sich am Mittwoch in einem ruhigen, feiertagsbedingt ausgedünnten Handel leicht gefestigt gezeigt und sowohl gegenüber dem Euro als auch dem Franken moderat zugelegt. Am Nachmittag von Heiligabend wurden in den USA Konjunkturdaten bekannt, wonach sich die Lage auf dem dortigen Arbeitsmarkt überraschend verbessert hat.

Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sank in der vergangenen Woche um 10'000 auf 214'000, wie das Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt keine Änderung erwartet. Generell spielen Arbeitsmarktdaten eine wichtige Rolle bei geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed.

Der Euro fiel am Nachmittag auf 1,1780 Dollar nach 1,1790 Dollar am Vorabend, während der Dollar zum Franken auf 0,7884 von 0,7877 anzog. Auch im Tagesverlauf zeigte sich der Greenback stabiler, nachdem er zeitweise etwas schwächer tendiert hatte. Marktbeobachter verwiesen auf die geringe Liquidität rund um die Feiertage, die kleinere Bewegungen begünstigte, ohne dass klare neue Impulse gesetzt wurden. In Europa blieben die meisten Handelsplätze - darunter auch die Börse in Zürich - geschlossen, in den USA wird nur verkürzt gehandelt.

awp-robot/to

