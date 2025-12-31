Devisen: US-Dollar legt am Silvester eine Spur zu

Anzeige

Zürich (awp) - Der US-Dollar notiert am Silvester etwas stärker als noch am Vorabend. Das Währungspaar EUR/USD ist auf 1,1736 von 1,1748 zurückgegangen, zum Franken hat der Dollar gleichzeitig auf 0,7928 von 0,7916 ebenfalls leicht zugelegt.

Der Euro hält sich gegenüber dem Franken über der Marke von 0,93 Fr., die er am Vortag überschritten hatte. Derzeit wird er zu 0,9305 gehandelt, nach 0,9301 am Vorabend.

Der Handel verläuft mangels Nachrichten in ruhigen Bahnen, was sich über die kommenden Feiertage zum Jahreswechsel auch kaum gross ändern dürfte. Allenfalls könnten unerwartete geopolitische Ereignisse noch für Ausschläge sorgen.

awp-robot/cf/ra