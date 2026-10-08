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08.10.2026 21:18:36
Devisen: US-Dollar im späten Handel etwas schwächer
Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)
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Zürich (awp) - Der US-Dollar hat sich am Donnerstag im US-Handel sowohl zum Euro als auch zum Franken etwas verbilligt. Am späten Abend notiert der Euro mit 1,1210 Dollar wieder über der Marke von 1,12 Dollar. Der Dollar kostet 0,8315 Franken und damit ebenfalls etwas weniger als am Morgen. Indes zeigt sich das Euro/Franken-Paar über den Tag wenig bewegt.
Der Euro war jüngst wegen der angespannten Lage am französischen Anleihemarkt unter Druck geraten. Sorgen um die Schuldentragfähigkeit und die politische Stabilität wirkten sich auch auf die anderen Eurostaaten aus. Am Donnerstag entspannte sich die Lage etwas.
Stabilisiert wurde der Euro auch durch den Abstimmungserfolg der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, wie es am Markt hiess. Sie hat das umstrittene neue Wahlrecht erfolgreich durch das Parlament gebracht und damit die Zukunft ihrer Regierung gesichert. Durch das neue Wahlrecht soll die Bildung stabiler Regierungen erleichtert werden.
awp-robot/ys
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