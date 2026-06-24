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24.06.2026 21:12:36

Devisen: US-Dollar gibt am Abend Gewinne etwas nach

Zürich (awp) - Der US-Dollar hat seine Gewinne aus dem Morgen im späten Geschäft nicht ganz halten können. Grösser Ausschläge gab es aber keine. Der Blick der Anleger richtet sich nun vor allem auf wichtige Konjunktur- und Inflationsdaten am Donnerstag.

Der US-Dollar schwächte sich zum Franken am frühen Abend leicht ab und wird zurzeit bei 0,8124 Franken gehandelt, nach 0,8135 am frühen Nachmittag. Der Euro ist am Abend auf 1,1356 US-Dollar gestiegen. Am späten Nachmittag wurde die europäische Gemeinschaftswährung noch zu 1,1330 Dollar gehandelt. Derweil tritt das Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9225 mehr oder weniger auf der Stelle.

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Der Blick der Anleger richtet sich vor allem auf den morgigen Donnerstag. Dann werden am frühen Nachmittag gleich eine ganze Reihe von wichtigen US-Konjunkturdaten publiziert. Besondere Beachtung wird dabei vor allem der PCE-Preisindex finden, der als einer der wichtigsten Indikatoren für die US-Notenbank Fed gilt.

Zudem werden auch noch die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, Daten zum privaten Konsum und die dritte BIP-Schätzung publiziert. Diese Daten haben dann durchaus das Potenzial, die Märkte ordentlich durchzuschütteln. Die Ängste vor einer Leitzinserhöhung hatten die zuletzt starken Technologiewerte deutlich unter Druck gesetzt.

awp-robot/cg

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