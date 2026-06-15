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15.06.2026 21:12:36

Devisen: US-Dollar gibt ab nach Einigung zwischen Iran und USA

Zürich (awp) - Der US-Dollar ist am Montag im Vergleich zum Vortag zurückgekommen. Aktuell steht er zum Franken bei 0,7940. Der Euro notiert zum Dollar bei 1,1596 - und damit höher als am Wochenende. Der Euro zeigt sich zum Franken mit 0,9207 derweil wenig bewegt.

Nach wochenlangen Verhandlungen haben sich die USA und der Iran auf ein Rahmenabkommen zur Beilegung des Krieges verständigt und damit breite Kauflaune an den Finanzmärkten ausgelöst. Der als vergleichsweise sicher geltende Dollar war vor diesem Hintergrund weniger gefragt, während der Euro zur US-Währung zulegte.

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Zudem erhielten Spekulationen auf eine Zinserhöhung in den USA einen Dämpfer, was den Dollar zusätzlich belastete. Mit einem deutlichen Rückgang der Ölpreise sind auch die Inflationserwartungen gesunken. Zuvor hatten noch ein wachsender Inflationsdruck und überraschend starke Daten vom US-Arbeitsmarkt eine Zinserhöhung in den USA wahrscheinlicher gemacht.

Bei der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwoch wird am Markt allgemein mit einem weiter unveränderten Leitzins gerechnet. Eine Zinserhöhung wird erst im weiteren Verlauf des Jahres für möglich gehalten. Sollte das Fed unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh allerdings keine klare Bereitschaft für eine Zinserhöhung im Fall einer erhöhten Inflation signalisieren, "dürfte das Fundament der jüngsten Dollar-Stärke in sich zusammenbrechen", kommentierte Devisenexpertin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank.

awp-robot/ys

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