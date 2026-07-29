Devisen: US-Dollar gerät nach Fed-Entscheid unter Druck

Zürich (awp) - Der US-Dollar ist im Zuge des Zinsentscheids in den USA am Mittwochabend deutlich unter Druck geraten. Der Dollar fiel am frühen Abend auf 0,8148 Franken nachdem er am späten Nachtmittag noch an der Schwelle zur 0,82-Marke notiert hat.

Auch zum Euro gab der Dollar klar nach. Der Euro hat merklich angezogen und kostet aktuell 1,1453 Dollar nach 1,1379 am späten Nachmittag. Das Euro/Franken-Paar tritt derweil bei Kursen von 0,9332 mehr oder weniger auf der Stelle.

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Das Interesse der Devisenanleger gilt ganz der Zinsentscheidung in den USA. Die Notenbank Fed lässt den Leitzins wie erwartet ein weiteres Mal unverändert. Allerdings fiel die Entscheidung nicht einstimmig, was Marktbeobachter in ersten Kommentaren hervorhoben.

"3 Gegenstimmen zeigen, dass eine Zinserhöhung innerhalb der FED offensichtlich kontrovers diskutiert wurde", schrieb Thomas Altmann von QC Partners. Damit bleibe eine Zinserhöhung im September im Bereich des Möglichen.

Zuvor war die zuletzt aufgekommene Hoffnung, dass im Iran-Krieg wieder über eine Lösung verhandelt werden könnte, von neuen Angriffen überschattet worden. Wenige Tage nach dem vorläufigen Stopp der US-Angriffe auf Ziele im Iran haben Teherans Streitkräfte US-Ziele in der Region angegriffen.

US-Präsident Donald Trump kündigte umgehend Vergeltung an. Dies trieb am Mittwoch die Ölpreise erneut in die Höhe.

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