Devisen: US-Dollar bleibt schwach

Zürich (awp) - Der US-Dollar neigt auch nach Weihnachten zur Schwäche. Zum Schweizer Franken notiert der "Greenback" weiterhin unter der 0,79er-Marke.

Das Dollar/Franken-Paar bewegt sich am Freitag in einer engen Spanne um die Marke von 0,7879 Franken. Derweil steht der Euro zum Dollar mit 1,1792 ein wenig höher als gegen Mittag mit 1,1780 Dollar. Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9291 mehr oder weniger auf der Stelle.

awp-robot/mk