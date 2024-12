Devisen: Ruhiger Jahresausklang - EUR/CHF weiter um 94 Rappen

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short) Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Jetzt informieren

Zürich (awp) - Am Devisenmarkt halten sich die Bewegungen im frühen europäischen Geschäft in Grenzen. Händler beschreiben den Markt am letzten Tag des Jahres als ausgedünnt und ruhig. Das Euro/Franken-Paar hat sich wie schon am Vortag auch über Nacht um die Marke von 94 Rappen bewegt und notiert mit aktuell 0,9397 leicht darunter.

Das Dollar/Franken-Paar hat sich ebenfalls kaum von der Stelle bewegt und wird zu 0,9032 gehandelt nach 0,9040 am Vorabend. Auch bei der europäischen Gemeinschaftswährung halten sich die Kursausschläge in Grenzen. Aktuell kostet der Euro 1,0402 Dollar nach 1,0396 am Montagabend.

Berg- und Talfahrt

Insgesamt hat der Euro zum Franken leicht zugelegt. Über das ganze Jahr betrachtet gleicht der Kursverlauf aber eher einer Achterbahnfahrt als einer geraden Entwicklung. Der Euro startete auf einem Kurs von 0,9289 Franken ins Jahr 2024. Dann stieg er dank Konjunkturhoffnungen bis Ende Mai fast auf Parität zum Franken. Dann belasteten die Europawahlen, neuerliche Konjunktursorgen und Zinssenkungserwartungen die Gemeinschaftswährung aber wieder.

Dagegen hat der Dollar zum Franken kräftig zugelegt. Der Greenback startete deutlich tiefer mit 0,8415 Franken und markierte Mitte April auf 0,9226 das Jahreshoch. Danach ging es wieder bis auf 0,8328 Franken hinunter. Doch nach dem Sieg von Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen und gedämpften Zinssenkungshoffnungen ging es wieder steil nach oben.

awp-robot/pre/ra