SMI 12’265 0.2%  SPI 17’040 0.3%  Dow 45’632 1.9%  DAX 24’363 0.3%  Euro 0.9400 0.0%  EStoxx50 5’488 0.5%  Gold 3’364 -0.2%  Bitcoin 90’305 -0.8%  Dollar 0.8034 0.2%  Öl 67.8 0.0% 
Epic Suisse-Aktie: Mietzinseinnahmen im ersten Halbjahr gesteigert
Swiss Prime Site Solutions-Aktie: SPSS Investment Fund Commercial soll die Börse gehen
Metall Zug-Aktie: Metall Zug hat im ersten Halbjahr weniger umgesetzt
Warteck Invest-Aktie: Dank Neubewertungseffekten mit mehr als verdoppeltem Gewinn
HLEE-Aktie: Highlight E&E plant Kapitalerhöhung
25.08.2025 07:54:36

Devisen: Neues Niveau bestätigt

Zürich (awp) - Am Devisenmarkt sind die Neujustierungen nach der Powell-Rede vom Freitag über das Wochenende bestätigt worden. Der USD/CHF-Kurs notiert leicht über der Marke von 0,80, der EUR/USD-Kurs leicht über 1,17. Zum Vergleich: Am Freitagmorgen waren es noch mehr als 0,81 rsp. weniger als 1,16 gewesen.

Konkret notiert das Duo USD/CHF am Montagmorgen bei 0,8034, nachdem er am Freitagabend kurzfristig gar knapp unter 0,80 gefallen war. Der EUR/USD-Kurs liegt derweil bei 1,1702, hier war das jüngste Hoch bei 1,1763. Der EUR/CHF-Kurs ist derweil mit 0,9401 minmal über die Marke von 0,94 gestiegen.

"Chairman Powell schaffte es am Freitag dann doch noch, den Markt zu überraschen und setzte damit den US-Dollar unter Druck", heisst es in einem Kommentar der Commerzbank. Die Aussagen des Fed-Chefs sprächen für eine tendenziell lockere Geldpolitik. "Und das nicht nur im September, sondern auch darüber hinaus" so der Experte des Instituts.

"Ging der Markt nämlich vor Freitag noch davon aus, dass das Fed bis Ende 2026 die Zinsen fünfmal um insgesamt rund 125 Basispunkte absenken wird, wird nun sogar schon bis Ende Januar noch eine 50-prozentige Chance für eine sechste Absenkung gesehen." Auch das Ende des Zins-Senkungszyklus sei nun offen.

Auslöser dieses Meinungsumschwungs sei gewesen, dass Powell von "veränderten Risiken" gesprochen habe, welche eine Anpassung des geldpolitisches Kurses erforderlich machen könnten. Somit habe er Risiken auf dem Arbeitsmarkt angesprochen und damit ein geringeres Gewicht auf die Inflationsrisiken gelegt.

In der laufenden Woche gibt es eine Reihe von Konjunkturdaten aus den USA, welche unter den neuen Gegebenheiten beäugt werden dürften. So etwa am Donnerstag die PCE-Kernrate oder Angaben zum BIP, am Freitag dann Einkaufsmanagerindizes.

awp-robot/rw

KW 34: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik.
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 34: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen.
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 34: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark.
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
EUR/CHF 0.9400 0.0005
0.05
USD/CHF 0.8034 0.0019
0.23
USD/JPY 147.3150 0.4350
0.30

Die Zukunft des Geldes: Bitcoin, Ripple oder Ethereum - wer macht das Rennen?
Gold, Öl & Co. in KW 34: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Die Performance der Kryptowährungen in KW 34: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Zweifelhafter Erfolg für Tesla-Aktie: US-Luftwaffe ordert Cybertrucks - für Zielübungen
RWE-Aktie im Minus: Halbjahresergebnisse etwas schwächer als erwartet
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
KW 34: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Finanzblogger hebt den Daumen: NVIDIA-Aktie wird nach Veröffentlichung der Quartalsbilanz zulegen
Schwacher Handel in Zürich: SMI schwächelt zum Start des Montagshandels

Asiens Börsen im Plus

Die asiatischen Indizes verbuchen zum Wochenstart Gewinne. Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am letzten Handelstag der Woche von seiner freundlichen Seite, während sich der deutsche Leitindex in die Gewinnzone vorkämpfte. Die US-Börsen zeigen sich zum Wochenende mit fester Tendenz.

