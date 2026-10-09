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09.10.2026 11:57:37

Devisen: leichte Beruhigung zum Wochenschluss

Zürich (awp) - An den Devisenmärkten bewegen sich die wichtigsten Währungspaare zum Ende einer intensiven Woche kaum. Vor einer Woche hatten US-Konjunkturdaten gepaart mit Sorgen über die Schulden einiger EU-Staaten für einigen Wirbel gesorgt, der auch über weite Strecken das Marktgeschehen in dieser Woche bestimmte.

Aktuell bewegt sich das Euro/Franken-Paar mit 0,9328 kaum von der Stelle. Auch das Dollar/Franken-Paar ist mit 0,8313 nur wenig bewegt. Ebenso sind beim Euro/Dollar-Paar bei einem Stand von 1,1220 keine grösseren Bewegungen auszumachen.

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Vor allem die zuletzt angespannte Lage am französischen Anleihemarkt hatte den Euro unter Druck gesetzt. Sorgen um die Schuldentragfähigkeit und die politische Stabilität wirkten sich auch auf die anderen Eurostaaten aus. Die Lage hat sich mittlerweile ein Stück weit beruhigt, ausgestanden sind die Probleme wohl aber noch nicht.

Die Marktexperten der Landesbank Helaba merken an, dass der europäische Anleihemarkt im Fokus bleibt. "Eine weitere EWU-Spreadausweitung blieb aus, dennoch rentieren französische Staatsanleihen mit zehnjähriger Laufzeit rund 140 Basispunkte oberhalb vergleichbarer Bundesanleihen - ein im historischen Vergleich sehr hoher Wert."

awp-robot/hr/to

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