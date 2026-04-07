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07.04.2026 21:18:36

Devisen: Lähmung am Devisenmarkt vor Ablauf von Trumps Iran-Ultimatum

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Zürich (awp) - Der US-Dollar hat am Dienstagabend zum Euro leicht nachgegeben, blieb jedoch in engen Handelsspannen auch zum Franken. Der Markt wartete gemäss Händlern wenige Stunden vor Ablauf des Ultimatums von US-Präsident Donald Trump an den Iran die weitere Entwicklung im Nahost-Krieg ab.

Der Euro/Dollar-Kurs stieg leicht auf 1,1575 nach 1,1560 am Nachmittag. Der Dollar zeigte sich zum Franken mit 0,7993 nahezu unverändert und bewegte sich während Stunden in einer engen Spanne. Auch das Euro/Franken-Paar notierte am Abend bei 0,9252 und damit kaum verändert gegenüber dem Nachmittag, aber etwas über dem Niveau vom Morgen.

"Der Devisenmarkt ist am Dienstag gewissermassen gelähmt", erklärte ein Händler. "Alle warten auf die Entscheidung des US-Präsidenten." Laut dem Experten setzen einige Devisenhändler weiterhin darauf, dass sich die Vereinigten Staaten letztlich aus diesem Krieg zurückziehen" werden - was den Dollar belastet.

Trump hatte Teheran zuvor eine Frist bis Mittwoch um 2.00 Uhr Schweizer Zeit gesetzt, um die Schifffahrt in der für die weltweite Ölversorgung wichtigen Strasse von Hormus wieder freizugeben. Ansonsten werde "eine ganze Zivilisation" vernichtet, drohte Trump. Der Iran reagierte gemäss Medienberichten mit dem Abbruch des Kontakts mit der US-Seite und drohte mit Vergeltungsschlägen am Golf und über die Region hinaus.

awp-robot/

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