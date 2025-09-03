Devisen: Kaum Bewegung über Nacht

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Zürich (awp) - Am Devisenmarkt haben sich die Kurse in der Nacht auf Mittwoch kaum bewegt. Anleger verharren vor weiteren US-Daten an der Seitenlinie.

Der ISM-Index am Vortag hatte nicht das Potenzial, die Devisenkurse nachhaltig zu bewegen, wie die Commerzbank schreibt. "Alles in allem war der Index für August nicht Fisch, nicht Fleisch", so die Experten. Es sei "für jeden etwas dabei" gewesen. Auch die Helaba sieht nach den ISM-Daten die Zinssenkungserwartungen für die Fed-Sitzung Mitte September weiterhin präsent. Die "wirklich wichtigen" Daten stehen mit dem ADP Index am Donnerstag und dem Arbeitsmarktbericht am Freitag erst noch an, ergänzt die Commerzbank.

Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9367 mehr oder weniger auf der Stelle und auch das Dollar/Franken-Paar bewegte sich über Nacht kaum mit Kursen von 0,8052. Die europäische Gemeinschaftswährung liegt gegenüber dem US-Dollar mit 1,1634 auf einem ähnlichen Kursniveau wie am Vorabend.

