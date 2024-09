Devisen: Kaum Bewegung im späten Devisenhandel

Anzeige



Zürich (awp) - Der Devisenmarkt ist am Dienstag im späten Handel nur wenig bewegt. Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9389 mehr oder weniger auf der Stelle.

Auch das Währungspaar Dollar/Franken, zeigt sich mit einem Kurs von 0,8506 kaum verändert zum Nachmittagshandel. Auch die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit kaum bewegt, wie das Kursniveau von 1,1038 zeigt.

Am Nachmittag hatten schwache Daten aus der US-Wirtschaft dem Franken gegenüber dem Dollar und dem Euro noch deutlichen Auftrieb verliehen. Die Stimmung in der US-Industrie im August hellte sich weniger stark auf als erwartet und der vom Institute for Supply Management (ISM) ermittelte Einkaufsmanagerindex ISM signalisiert weiter eine wirtschaftliche Schrumpfung. Zudem schrumpften die Bauausgaben in den USA entgegen den Erwartungen leicht. In der Folge stieg der Franken, der gemeinhin als sicherer Hafen gilt, gegenüber dem Dollar und dem Euro deutlich.

Auch auf längere Sicht dürfte die Schweizer Währung nach Einschätzung der Devisenexperten von J. Safra Sarasin stark bleiben. "Eine unerwartet zurückhaltende SNB könnte die Währung zwar vorübergehend nach unten drücken, doch dürfte sie sich bis 2025 wieder erholen, da die anhaltend niedrige Inflation in der Schweiz weiterhin Rückenwind bietet", heisst es in einem Kommentar. Die Zinsdynamik dürfte für den Schweizer Franken auch in Zukunft entscheidend sein.

awp-robot/tv