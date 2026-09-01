Dollarkurs USD - CHF
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01.09.2026 07:48:36
Devisen im Fokus: So bewegen sich Franken, Dollar und Euro
Am Devisenmarkt halten sich die Bewegungen am Dienstagmorgen in engen Grenzen.
Der Dollar/Franken-Kurs notiert am Dienstagmorgen mit 0,8095 praktisch unverändert zum Vorabend. Auch der Euro bewegt sich zum US-Dollar mit 1,1608 kaum vom Fleck. Entsprechend wenig tut sich beim Euro/Franken-Paar, das bei 0,9397 gehandelt wird.
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Konjunkturseitig richtet sich der Blick zunächst auf die vorläufigen Inflationsdaten aus der Eurozone. Am Nachmittag folgt in den USA mit dem ISM-Einkaufsmanagerindex für die Industrie ein weiterer wichtiger Konjunkturindikator.
Während die EZB auf die gestiegenen Inflationsrisiken bereits mit höheren Zinsen reagiert hat, dürfte die SNB angesichts der weiterhin niedrigen Teuerung in der Schweiz vorerst stillhalten, heisst es in einem Kommentar der Commerzbank. Der dadurch zunehmende Zinsnachteil des Frankens spreche tendenziell für einen festeren Euro zum Franken.
awp-robot/an
Zürich (awp)
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