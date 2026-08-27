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Vor Jackson Hole 27.08.2026 07:51:36

Devisen im Blick: Wenig Bewegung bei Franken, Dollar und Euro

Devisen im Blick: Wenig Bewegung bei Franken, Dollar und Euro

An den Devisenmärkten herrscht im Vorfeld des Notenbanker-Treffens in Jackson Hole gespannte Ruhe und entsprechend wenig Bewegung.

So steht das Währungspaar EUR/USD bei 1,1657 nach 1,1651 am Vorabend. Der Dollar hat sich zudem auch gegenüber dem Franken mit aktuell 0,8052 kaum von der Stelle bewegt. Entsprechend tritt auch das EUR/CHF-Paar bei zuletzt 0,9387 mehr oder weniger an Ort.

Vor dem Meeting in Jackson Hole herrsche an den Märkten Zurückhaltung, heisst es in Marktkreisen. Der Fokus der Investoren sei dabei insbesondere auf die für den Freitagnachmittag (MESZ) terminierte Rede des Fed-Chefs Kevin Warsh gerichtet und ob sich daraus Hinweise für den Zinspfad der näheren Zukunft ablesen liessen.

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Der am Vortag in den USA veröffentlichte Preisindex PCE, ein von der US-Notenbank Fed bevorzugter Preisindikator, lag derweil etwas höher als geschätzt. Dies dürfte die Erwartungen des Marktes auf mindestens noch eine Zinserhöhung des Fed bis zum Jahresende festigen, so die Einschätzung der Commerzbank.

awp-robot/cf

Zürich (awp)

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