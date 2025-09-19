Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’049 0.4%  SPI 16’750 0.3%  Dow 46’142 0.3%  DAX 23’675 1.4%  Euro 0.9342 0.0%  EStoxx50 5’457 1.6%  Gold 3’646 0.0%  Bitcoin 92’736 -0.1%  Dollar 0.7940 0.2%  Öl 67.3 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Goldpreis: Chance auf fünftes Wochenplus in Folge
Devisen im Blick: Warum sich der Franken zum Euro wenig bewegt
SMG-Aktie: Ausgabepreis für IPO am oberen Ende der Spanne
Steht den Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT der nächste Aufschwung bevor?
Ströer senkt Prognose: Aktie knickt ein
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner JPY/USD
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

JPY/USD

Wechselkursruhe 19.09.2025 08:22:00

Devisen im Blick: Warum sich der Franken zum Euro wenig bewegt

Devisen im Blick: Warum sich der Franken zum Euro wenig bewegt

Am Devisenmarkt ist zu Wochenschluss nach einer dicht bepackten Notenbankwoche etwas Ruhe eingekehrt.

Die wichtigsten Währungspaare bewegten sich im asiatisch geprägten Handel in einer engen Spanne.

So notiert das Dollar/Franken-Paar im frühen Handel bei 0,7928, nach 0,7923 am Vorabend. Auch zum Euro hat der US-Dollar in der Nacht ganz leicht Terrain gewonnen und wird derzeit zu 1,1777 nach 1,1787 am Vorabend gehandelt. Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9336 mehr oder weniger auf der Stelle.

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)

Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.

Jetzt informieren

Etwas mehr Bewegung war im Yen zu sehen. Zwar hat die Bank of Japan am Morgen wie erwartet entschieden, die Zinsen nicht anzutasten. Gleichzeitig plant die Zentralbank aber, nun mit dem Verkauf ihrer Bestände an Exchange Traded Funds zu beginnen.

Der Markt interpretierte die Entscheidung als leicht positiv für den Yen. Das liegt im Urteil der Commerzbank wohl daran, dass das als ein weiterer Schritt in Richtung einer normalisierten Geldpolitik gesehen werden kann.

awp-robot/ra

Zürich (awp)

Weitere Links:

Konkurrenz der sicheren Häfen: Bitcoin-ETFs vs. Gold-ETFs

Bildquelle: filmfoto / Shutterstock.com
Partner-Image

Top-Rankings

KW 37: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 37: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 37: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

USD/JPY 147.7320 -0.2380
-0.16

Meistgelesene Nachrichten

Rüstungsaktien nicht mehr auf Erholungskurs: Rheinmetall, HENSOLDT und RENK schlagen unterschiedliche Richtungen ein
SIG-Aktie bricht um ein Fünftel ein: SIG senkt Ziele für 2025 und will keine Dividende bezahlen
89bio-Aktie zündet Kursrakete, Roche-Aktie fester: Roche kauft 89bio - Roche-Pharma-CEO sieht enormes Potenzial
Novo Nordisk-Aktie im Aufwind: Positive Studiendaten - Ozempic schlägt Konkurrenz von Eli Lilly
Plug Power-Aktie mit Gewinnen: Fed-Zinssenkung beflügelt Wasserstoff-Sektor
IonQ-Aktie im Höhenflug: Kooperation mit US-Energieministerium treibt Quantentechnologie fürs All - D-Wave-Aktie profitiert
UBS-Aktie dennoch mit Gewinnen: UBS-Grossaktionär Cevian zweifelt an Zukunft des Schweizer Hauptsitzes
Nach Fed-Zinssenkung: SMI schliesst über 12'000-Punkte-Marke -- DAX letztlich klar im Plus -- US-Börsen gehen stärker aus dem Handel -- Asiens Börsen zum Handelsende uneinheitlich
Konkurrenz der sicheren Häfen: Bitcoin-ETFs vs. Gold-ETFs
Technische Korrektur beim Gold nach US-Zinsentscheid

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}