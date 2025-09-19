Devisen im Blick: Warum sich der Franken zum Euro wenig bewegt

Die wichtigsten Währungspaare bewegten sich im asiatisch geprägten Handel in einer engen Spanne.

So notiert das Dollar/Franken-Paar im frühen Handel bei 0,7928, nach 0,7923 am Vorabend. Auch zum Euro hat der US-Dollar in der Nacht ganz leicht Terrain gewonnen und wird derzeit zu 1,1777 nach 1,1787 am Vorabend gehandelt. Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9336 mehr oder weniger auf der Stelle.

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short) Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Jetzt informieren

Etwas mehr Bewegung war im Yen zu sehen. Zwar hat die Bank of Japan am Morgen wie erwartet entschieden, die Zinsen nicht anzutasten. Gleichzeitig plant die Zentralbank aber, nun mit dem Verkauf ihrer Bestände an Exchange Traded Funds zu beginnen.

Der Markt interpretierte die Entscheidung als leicht positiv für den Yen. Das liegt im Urteil der Commerzbank wohl daran, dass das als ein weiterer Schritt in Richtung einer normalisierten Geldpolitik gesehen werden kann.

awp-robot/ra

Zürich (awp)