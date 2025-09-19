US-Dollar - Japanischer Yen USD - JPY
|
19.09.2025 08:22:00
Devisen im Blick: Warum sich der Franken zum Euro wenig bewegt
Am Devisenmarkt ist zu Wochenschluss nach einer dicht bepackten Notenbankwoche etwas Ruhe eingekehrt.
So notiert das Dollar/Franken-Paar im frühen Handel bei 0,7928, nach 0,7923 am Vorabend. Auch zum Euro hat der US-Dollar in der Nacht ganz leicht Terrain gewonnen und wird derzeit zu 1,1777 nach 1,1787 am Vorabend gehandelt. Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9336 mehr oder weniger auf der Stelle.
Etwas mehr Bewegung war im Yen zu sehen. Zwar hat die Bank of Japan am Morgen wie erwartet entschieden, die Zinsen nicht anzutasten. Gleichzeitig plant die Zentralbank aber, nun mit dem Verkauf ihrer Bestände an Exchange Traded Funds zu beginnen.
Der Markt interpretierte die Entscheidung als leicht positiv für den Yen. Das liegt im Urteil der Commerzbank wohl daran, dass das als ein weiterer Schritt in Richtung einer normalisierten Geldpolitik gesehen werden kann.
awp-robot/ra
Zürich (awp)
Devisen in diesem Artikel
|USD/JPY
|147.7320
|-0.2380
|-0.16
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|%
|Euro
|
0.9342
|
0.01
|Türkische Lira
|
52.1469
|
-0.18
|Baht
|
40.1739
|
-0.21
|Bitcoin - US Dollar
|
116845.3404
|
-0.25
|Real
|
6.6849
|
-0.17
|Kuna
|
8.8726
|
-0.16
|US-Dollar
|
0.794
|
0.21
|Zloty
|
4.5639
|
0.02
|Euro - US Dollar
|
1.1767
|
-0.19
|Ripple - US Dollar
|
3.0358
|
-1.36
|Forint
|
417.2862
|
0.15
|Bitcoin - Euro
|
99237.6823
|
-0.12
|Ripple
|
0.415
|
1.22
|Rubel
|
105.0435
|
-0.02
Börse aktuell - Live TickerNach Fed-Zinssenkung: SMI tendiert vorbörslich leichter -- DAX wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische Aktienmarkt dürfte vor dem Wochenende schwächer starten, während der deutsche Leitindex voraussichtlich an der Nulllinie bleibt. Am Freitag geben die führenden Börsen Asiens nach der Fed-Zinssenkung leicht nach.
finanzen.net News
