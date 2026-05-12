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12.05.2026 11:50:00
Devisen im Blick: So bewegen sich Dollar, Franken und Euro
Der Dollar zeigt sich vor den US-Inflationsdaten kaum verändert.
Der US-Dollar notiert am Dienstagmittag mit 0,7806 Franken in etwa auf dem gleichen Niveau wie am Morgen. Das Euro/Dollar-Paar ging zuletzt wenig verändert bei 1,1749 um nach 1,1755. Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9171 auf der Stelle.
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Das britische Pfund geriet derweil am Dienstag gegenüber den wichtigen Währungen unter Druck. So würden steigende Renditen britischer Staatsanleihen und Spekulationen über die politische Zukunft von Premierminister Keir Starmer die Verunsicherung an den Märkten verstärkten, heisst es.
Für Impulse könnten die am Nachmittag anstehenden US-Inflationszahlen sorgen. So wird aufgrund der höheren Ölpreise ein deutlicher Anstieg der Konsumentenpreise im April erwartet. Mittlerweile gehen mehrere grosse US-Banken aus, dass die Federal Reserve die Zinsen bis Ende Jahr kaum senken wird.
awp-robot/an/ra
Zürich (awp)
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