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11.05.2026 08:11:36
Devisen im Blick: So bewegen sich Dollar, Franken und Euro
An den Devisenmärkten geht es zum Wochenstart für den US-Dollar zunächst nach oben.
So notiert der US-Dollar mit 0,7794 Franken über dem Niveau von Freitagabend (0,7766). Auch zum Euro hat der Dollar Boden gut gemacht. Das Euro/Dollar-Paar ging zuletzt bei 1,1752 um nach 1,1778 vor dem Wochenende. Für das Euro/Franken-Paar ergibt das 0,9159 nach 0,9147 am Freitag im späten Handel.
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Hoffnungen auf eine schnelle Lösung des Nahost-Konflikts hätten sich zerschlagen und so bleibe die Lage angespannt, auch vor dem Hintergrund der fortgesetzten Seeblockade in der Strasse von Hormus, fassen die Experten der Helaba die Lage zusammen. Unsicherheiten und erhöhte Energiepreise sorgten unter anderem für schwache Stimmungsindikatoren.
Aber auch die konjunkturelle Belastung dürfte immer stärker zutage treten, je länger der Angebotsschock am Energiemarkt anhalte, ergänzt die Commerzbank.
awp-robot/hr
Zürich (awp)
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