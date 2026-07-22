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22.07.2026 21:33:36

Devisen: Franken zum Euro auf tiefstem Stand seit Mitte Januar

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Zürich (awp) - Der Franken hat am Mittwochabend seine Talfahrt fortgesetzt. Der Euro stieg auf 0,9296 Franken von 0,9270 am späten Nachmittag. So teuer war die Gemeinschaftswährung letztmals Mitte Januar.

Auch gegenüber dem US-Dollar notiert der Schweizer Franken mit 0,8146 etwas tiefer als am späten Nachmittag (0,8126). Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit kaum bewegt, wie das Kursniveau von 1,1411 zeigt.

Am morgigen Donnerstag steht der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) an. Zwar wird keine Zinserhöhung erwartet, der Markt ist aber trotzdem gespannt - wegen möglicher Aussagen von EZB-Chefin Christine Lagarde zur Inflation und zum weiteren Zinspfad. "Vor diesem Hintergrund wird die EZB wohl Handlungsbereitschaft signalisieren. Eine Vorfestlegung auf einen bestimmten Zinspfad gibt es aber nicht", sagen die Experten der Landesbank Helaba voraus.

Die Inflation wird derzeit vom wieder steigenden Ölpreis befeuert, der am heutigen Handelstag angesichts der verschärften Drohungen US-Präsident Donald Trump auf gegenwärtig 94,34 Dollar pro Fass der Nordseesorte Brent geklettert ist. Das ist eine Verteuerung von 3,7 Prozent im Vergleich zum Vortag.

Trump droht Teheran mit noch härterer Gewalt: Die Vereinigten Staaten werden demnach künftig jedes Mal eine Brücke oder ein Kraftwerk im Iran "bombardieren und zerstören", wenn die Islamische Republik ein Schiff in der Strasse von Hormus beschiesst.

awp-robot/jb

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