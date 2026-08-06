Dollarkurs USD - CHF
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Tools
|Invertiert
|Snapshot
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Währungsrechner
|CHF/USD
|Historisch
|Realtimekurs
|
06.08.2026 11:48:36
Devisen: Franken zum Dollar und Euro etwas schwächer
Zürich (awp) - Der Schweizer Franken hat am Donnerstagvormittag gegenüber dem US-Dollar und dem Euro etwas nachgegeben. Für weitere Impulse könnten verschiedene US-Konjukturdaten am Nachmittag sorgen. Der offizielle Arbeitsmarktbericht der US-Notenbank wird am Freitag erwartet.
Gegenüber dem US-Dollar notiert der Schweizer Franken mit 0,8089 etwas schwächer als am frühen Morgen mit 0,8077. Auch die europäische Gemeinschaftswährung kostet gegen Mittag mit 0,9337 Franken etwas mehr als am frühen Morgen mit 0,9325. Das Euro/Dollar-Paar hat sich kaum bewegt und wird mit 1,1543 gehandelt.
Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)
Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.
Weiter warten die Anleger auf zusätzliche Signale zu einer Entspannung im Nahen Osten. US-Präsident Donald Trump stellte eine baldige Einigung in Aussicht, während das iranische Aussenministerium erklärte, eine gemeinsame Erklärung mit Oman zur Schifffahrt durch die Strasse von Hormus befinde sich in der Schlussphase. Dies dämpfte die Nachfrage nach dem als sicher geltenden Dollar. Parallel dazu gaben auch die Ölpreise leicht nach.
Neben den Entwicklungen in Nahost rücken auch Konjunkturdaten in den Fokus. So stehen in den USA noch die Produktivität und Lohnstückkosten sowie die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf dem Programm. Weitere Hinweise auf den geldpolitischen Kurs der US-Notenbank erhoffen sich die Anleger nun vom offiziellen US-Arbeitsmarktbericht, der am Freitag veröffentlicht wird.
awp-robot/an
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Inside ETF
Top-Rankings
Meistgelesene Nachrichten
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|%
|Euro
|
0.9344
|
-0.14
|Türkische Lira
|
59.0257
|
0.65
|Baht
|
40.8489
|
0.21
|Bitcoin - US Dollar
|
64935.8895
|
1.08
|Real
|
6.3088
|
0.08
|US-Dollar
|
0.8078
|
-0.58
|Zloty
|
4.6014
|
0.11
|Euro - US Dollar
|
1.1559
|
0.32
|Ripple - US Dollar
|
1.0247
|
-0.81
|Forint
|
388.6401
|
-0.42
|Bitcoin - Euro
|
56167.7262
|
0.75
|Ripple
|
1.2076
|
1.36
|Rubel
|
101.34
|
-0.79
Börse aktuell - Live TickerSMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst höher - neues Allzeithoch -- US-Handel endet mit Aufschlägen -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex konnte neue Höchststände erklimmen. An den US-Börsen dominierten die Käufer. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.