Devisen: Franken vor US-Inflationsdaten etwas fester

Zürich (awp) - Der Schweizer Franken hat am Dienstag vor der Publikation etwas an Stärke zugelegt. Mit Spannung werden an den Märkten derzeit die am Mittwoch anstehenden neuen US-Inflationsdaten erwartet, die Hinweise über die Geldpolitik der US-Notenbank geben sollen, am Donnerstag folgt zudem die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB).

Am Abend zeigte sich der Euro zum Franken-Paar bei Kursen von 0,9336 etwa auf dem Niveau vom Nachmittag, gegenüber dem Stand vom Vorabend hat sich die Gemeinschaftswährung allerdings leicht abgeschwächt. Mit Kursen von zuletzt 0,8467 Franken notierte auch der US-Dollar ähnlich wie am Nachmittag aber etwas tiefer als noch am Vorabend. Der Euro geht mit 1,1024 Dollar nur wenig verändert um.

Vor den wichtigen Konjunkturdaten in den USA und der EU wird am Markt davon ausgegangen, dass die Zinssenkungen der US-Notenbank und der EZB bereits eingepreist sind. Das Ausmass der Senkungen ist jedoch noch unklar. Die Inflation sei derzeit unter Kontrolle, so dass sich die Geldpolitik wieder auf den konjunkturellen Stimulus konzentrieren könne, meinte ein Marktbeobachter unter Hinweis auf die schwächelnde Wirtschaft gerade in der Eurozone.

