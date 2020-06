Devisen: Franken steigt zu Euro und Dollar

FRANKFURT (awp international) - Der Eurokurs hat am Mittwoch gegenüber dem Dollar nicht mehr weiter zugelegt. In der Spitze stieg die gemeinsame Währung der 19 Euroländer zwar noch auf 1,1390 US-Dollar und damit auf den höchsten Stand seit Anfang März. Am späten Nachmittag kostete dann aber ein Euro nur noch 1,345 Dollar und damit etwas weniger als am Morgen.

Zum Franken büsste der Euro an Wert ein. So kostete der Euro noch 1,0737 Franken, nachdem es am Morgen noch 1,0783 Franken waren. Der US-Dollar kostet entsprechend in Franken mit 0,9421 klar weniger als am Morgen (0,9496). Technisch betrachtet kämpft das USD/CHF-Währungspaar derzeit mit der Unterstützung bei 0,9495, wie es in einem aktuellen Devisenkommentar der Valiant Bank heisst. Dabei sei eine sofortige Fortsetzung der Abwärtsbewegung auf 0,9385 durchaus möglich. Mittelfristig blieben die Signale ohnehin abwärtsgerichtet.

Der Euro profitierte seit einiger Zeit von der Hoffnung auf eine konjunkturelle Belebung. Ausgangspunkt waren die zahlreichen Lockerungen der Corona-Beschränkungen in vielen Ländern Europas. Dagegen ist die Lage in Teilen der USA noch angespannter. Belastet wird die Stimmung gegenüber dem US-Dollar auch durch die Bürgerrechtsproteste gegen die Benachteiligung von Minderheiten wie Afroamerikanern.

Am Abend rückt an den Finanzmärkten die amerikanische Geldpolitik in den Mittelpunkt. Die US-Notenbank Fed wird nach ihrer regulären Zinssitzung ihre Entscheidungen verkünden. Nachdem die Fed ihre Geldpolitik in der Corona-Krise extrem gelockert hat, wird zunächst nicht mit weitreichenden Neuerungen gerechnet. Als wichtig gelten jedoch Prognosen der Notenbank zu Wachstum, Inflation und zum Arbeitsmarkt. Ausserdem geben die Zentralbanker einen Einblick in ihre Zinserwartungen.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,88963 (0,89120) britische Pfund, 122,16 (122,14) japanische Yen und 1,0762 (1,0770) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (31,1 Gramm) wurde am Nachmittag in London mit 1719 Dollar gehandelt. Das waren gut fünf Dollar mehr als am Vortag./bgf/jsl/he/pre/kw