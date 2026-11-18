Zürich (awp) - Der Schweizer Franken hat am Mittwoch zum Dollar aber auch zum Euro nachgegeben. Die US-Währung notierte am Abend bei 0,8439 Franken, nachdem sie kurz davor ein Jahreshoch bei 0,8443 erreicht hatte.

Die europäische Gemeinschaftswährung Euro hat sich zum Dollar an Abend nur noch abgeschwächt und notierte auf einem Kursniveau von 1,0965 Dollar, nachdem sie die Marke von 1,10 bereits am Vorabend unterschritten hatte. Zum Franken verteuerte sich der Euro am Abend derweil etwas auf 0,9253 Franken gegenüber 0,9242 Franken am Nachmittag.

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Bezüglich der Stärke des US-Dollar verweisen die Experten der Commerzbank auf die Zinserwartungen für die USA. Derzeit werden für die Vereinigten Staaten bis Ende 2027 drei Zinserhöhungen am Markt eingepreist.

Bereits am Dienstag hatte der Präsident der regionalen Notenbank von St. Louis, Alberto Musalem, gesagt, die US-Wirtschaft werde wahrscheinlich noch vor dem kommenden Frühjahr "mehrere Zinserhöhungen" benötigen. Auch für seinen Amtskollegen von der New Yorker Fed, John Williams, hat die US-Notenbank Fed noch einiges zu tun, um die Inflation wieder auf ihr Ziel von zwei Prozent zurückzuführen.

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