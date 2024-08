Devisen: Franken schwächt sich weiter ab - USD/CHF über 0.87 Fr.

Zürich (awp) - Der Euro hat am frühen Abend weiter zugelegt. Die europäische Gemeinschaftswährung kostet am Abend 0,9575 Franken. Am späten Nachmittag wurde der Euro noch zu 0,9562 Franken gehandelt.

Auch gegenüber dem US-Dollar notiert der Schweizer Franken mit 0,8723 etwas tiefer als am späten Nachmittag (0,8711). Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit kaum bewegt, wie das Kursniveau von 1,0978 zeigt.

Vor der Veröffentlichung von Konjunkturdaten aus den USA hatte die Gemeinschaftswährung noch über 1,10 Dollar notiert, nachdem sie am Vortag auf den höchsten Stand seit Jahresanfang gestiegen war.

In den USA haben die Einzelhandelsumsätze im Juli stärker als erwartet zugelegt. Die Zahlen sollten Rezessionssorgen zurückdrängen, erwartet Ralf Umlauf, Volkswirt bei der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Die noch immer erhöhten Zinssenkungserwartungen würden tendenziell gedämpft. Nach zuletzt schwachen Konjunkturdaten war an den Finanzmärkten die Erwartung gestiegen, dass die US-Notenbank im September die Leitzinsen deutlich senken könnte.

