Devisen: Franken schwächt sich am Abend minim ab

Zürich (awp) - Das Euro/Franken-Paar hat am Abend auf 0,9284 von 0,9277 Fr. am späten Nachmittag einen Tick angezogen. Auch der US-Dollar hat sich auf 0,8849 von 0,8837 eine Spur verteuert.

Der Euro hat gleichzeitig gegenüber dem Dollar auf 1,0492 leicht nachgegeben.

Daten zu den Konsumentenpreisen in den USA gaben dem Markt keine klaren Impulse. In den USA hatte sich der Preisauftrieb im November wie erwartet etwas verstärkt. Die Inflationsrate stieg von 2,6 Prozent im Vormonat auf 2,7 Prozent. Eine Mehrheit der Experten erwartet jedoch weiterhin eine Leitzinssenkung durch die US-Notenbank Fed in der kommenden Woche.

