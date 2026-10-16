Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’391 0.3%  SPI 20’289 0.2%  Dow 52’002 -0.3%  DAX 25’623 1.0%  Euro 0.9253 -0.3%  EStoxx50 6’204 0.6%  Gold 4’165 -0.2%  Bitcoin 67’244 -1.1%  Dollar 0.8245 0.0%  Öl 109.7 3.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: Defekt bei Titlisbahn - 200 Personen per Helikopter evakuiert
DHL-Aktie gesucht: Gewinnziel für dieses Jahr hochgeschraubt
Aktien von Meta und Microsoft: Jim Cramer erklärt, warum er im KI-Rennen auf die Grossen baut
10 Regeln für Investoren von Bob Farrell: Das ist heute noch relevant
Krypto-Aktien im Fokus: Was Anleger von Coinbase, Strategy, Robinhood und Block im dritten Quartal erwarten können
Suche...
ETF Sparplan
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner CHF/EUR
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

CHF/EUR

16.10.2026 21:27:36

Devisen: Franken leicht höher - Inflationssorgen wegen Ölpreisen

Der Franken hat am Freitag im US-Handel leicht zugelegt. Die höheren Ölpreise drückten auf den Euro. Am Abend wurde die Gemeinschaftswährung Eurobei 0,9258 Schweizer Franken gehandelt und damit etwas tiefer als am späten Nachmittag.

Derweil blieb das Dollar/Franken-Paar in einer engen Spanne mit Kursen von zuletzt 0,8241. Der Euro hat zum US-Dollar am frühen Abend leicht an Terrain eingebüsst und wird derzeit zu 1,1234 nach 1,1244 am späten Nachmittag gehandelt.

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)

Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.

CFD-Service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.
Jetzt informieren

Der Euro litt zuletzt etwas unter wieder neu aufgekommenen Inflationssorgen, nachdem der Ölpreis ruckartig angestiegen war. Der Preis für ein Fass (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee zur Lieferung im Dezember war erstmals seit Mai wieder über die Marke von 110 US-Dollar geklettert. Denn eine Gruppe von US-Abgeordneten hatte einen Gesetzentwurf eingebracht, um das Vorhaben von Präsident Donald Trump zu verhindern, mehr russischen Diesel auf die Weltmärkte zu bringen.

Viele Abgeordnete des US-Kongresses lehnen jegliche Massnahmen ab, die es Russland erleichtern würden, Einnahmen etwa aus Diesel- oder Rohölverkäufen zur Finanzierung seines Krieges gegen die Ukraine zu erzielen. Wenn nun weniger russischer Diesel auf den Markt gelangt, könnte dies zu einer stärkeren Nachfrage nach Rohöl führen, da Raffinerien in anderen Ländern ihre Produktion hochfahren, um mit der weltweiten Nachfrage Schritt zu halten.

Eine höhere Ölnachfrage wiederum treibt den Ölpreis und weckt damit die Sorge, dass das allgemeine Preisniveau anzieht. Denn ein höherer Preis für Rohöl als das Schmiermittel der Weltwirtschaft kann mit etwas Zeitverzug auf die Preise für Konsumgüter und Dienstleistungen durchschlagen.

Das wiederum kann die Zentralbanken auf den Plan rufen, die mit höheren Leitzinsen gegensteuern müssen. Der jüngste Anstieg der Renditen am US-Anleihenmarkt spiegelt diese Befürchtungen bereits wider; entsprechend geriet der Euro gegenüber dem US-Dollar unter Druck.

awp-robot/

Zürich (awp)

Partner-Image

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Top-Rankings

KW 42: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 42: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 42/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

EUR/CHF 0.9253 -0.0024
-0.26
USD/CHF 0.8245 -0.0023
-0.27
USD/JPY 158.0270 -0.0130
-0.01

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
KW 42: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
KW 42: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
UBS-Aktie fester: Grossbritannien wittert offenbar Chance im Streit um verschärfte Kapitalvorschriften
Starker Wochentag in New York: Dow Jones schlussendlich mit Gewinnen
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall steigt am Freitagnachmittag stark
Rüstungsaktien beflügelt: Was hinter dem Kurssprung von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS steckt
NVIDIA-Aktie tiefer: Deutsche Regierung erwägt offenbar Kooperation mit US-Chiphersteller
Aktien von VW, BMW und Mercedex ziehen kräftig an: Deutschland und Frankreich legen Auto-Vorschläge vor
Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: Defekt bei Titlisbahn - 200 Personen per Helikopter evakuiert