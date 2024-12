Devisen: Franken legt zum Euro minim zu

Zürich (awp) - Der Franken hat am Abend gegenüber dem Euro leicht zugelegt. Am Abend wurde die Gemeinschaftswährung Euro bei 0,9279 Schweizer Franken gehandelt und damit etwas tiefer als am späten Nachmittag. Der US-Dollar hat sich mit Kursen von zuletzt 0,8787 Franken am frühen Abend kaum von der Stelle bewegt.

Der Euro ist am frühen Abend zum US-Dollar etwas gesunken. Zuletzt notierte die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,0557 Dollar.

Schwache Daten aus der Eurozone deuten auf eine Fortsetzung der Konjunkturschwäche hin. Der vom Analyseinstitut Sentix erhobene Konjunkturindikator fiel auf den tiefsten Stand seit November 2023. "Eine Rezession wird für Euroland damit zunehmend ein Thema", folgerte Sentix.

awp-robot/cf