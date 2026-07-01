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01.07.2026 21:15:36

Devisen: Franken legt nach Notenbankentreffen zu

Zürich (awp) - Der Schweizer Franken legt zur Wochenmitte im späten Handel etwas zu. Vor allem der US-Dollar schwächte sich in der zweiten Sitzungshälfte ab und kostet am Mittwochabend 0,8091 Franken. Davor war der "Greenback" im Tageshoch bis auf 0,8122 Franken geklettert.

Abwärts ging es nach dem Auftritt des neuen US-Notenbank-Präsident Kevin Warsh am Notenbankertreffen in Portugal. Denn dieser liess sich nicht in die Karten blicken, wie es geldpolitisch in den USA weitergeht.

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Auch der Euro gab zum Franken etwas Terrain her - am Abend wird die Gemeinschaftswährung zu 0,9208 Franken gehandelt und damit etwas tiefer als am späten Nachmittag (0,9228). Das Euro-Dollar-Paar hat sich derweil in dieser Zeit kaum bewegt, wie das Kursniveau von 1,1381 zeigt.

awp-robot/ra

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