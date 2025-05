Devisen: Franken legt etwas zu

Anzeige

Zürich (awp) - Am Franken hat am Nachmittag sowohl zum US-Dollar wie auch Euro leicht an Wert zugelegt. Zuletzt notierte die Gemeinschaftswährung bei 0,9341 Franken, während sie gegen Mittag noch 0,9376 Franken gekostet hatte.

Das Dollar-Franken-Paar geht derweil zu 0,8248 um, nach 0,8268 um die Mittagszeit. Dagegen hat sich der Euro zum Dollar am Nachmittag nur leicht an Terrain eingebüsst und wird derzeit zu 1,1325 nach 1,1337 gegen Mittag gehandelt.

Nachdem der Greenback durch starke US-Konjunkturdaten am Vortag nach Rückenwind hatte, kommt er nun wieder etwas zurück. "An den Finanzmärkten ist wieder mehr Zuversicht eingekehrt", heisst es in einem Kommentar der Landesbank Hessen-Thüringen.

Jedoch gebe es auch weiterhin hohe Risiken für einen Stimmungsdämpfer, vor allem wegen des weiter ungelösten Zollkonflikts zwischen den USA und der Europäischen Union sowie der geopolitischen Krisen. "Die Dollar-Absturzrisiken haben sich aus Sicht des Marktes trotz der scheinbaren Entspannung im US-Handelskonflikt nicht merklich reduziert", ergänzt Commerzbank-Expertin Thu Lan Nguyen.

In den Blick rückt auch die für den Abend angekündigte Publikation des Fed-Sitzungsprotokolls der jüngsten Sitzung Anfang Monat. Grössere Überraschungen werden jedoch nicht erwartet.

