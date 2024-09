Devisen: Franken legt am Nachmittag deutlich zu

Zürich (awp) - Der Schweizer Franken hat am Dienstagnachmittag deutlich zugelegt. Davor waren die US-Börsen nach dem langen Wochenende schwach in den September gestartet. Schwache Konjunkturdaten verstärkten den Sog.

So hellte sich etwa die Stimmung in der US-Industrie im August weniger als erwartet auf. Der vom Institute for Supply Management (ISM) ermittelte Einkaufsmanagerindex ISM signalisiert weiter eine wirtschaftliche Schrumpfung. Auch die Bauausgaben in den USA sind entgegen den Erwartungen leicht geschrumpft.

Der Euro fiel zuletzt auf 0,9385 Franken, nachdem er gegen Mittag noch 0,9413 Franken gekostet hatte. Auch der US-Dollar fiel am Nachmittag deutlich auf 0,8503 Franken. Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit kaum bewegt, wie das Kursniveau von 1,1040 zeigt.

