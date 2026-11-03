Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’803 -0.1%  SPI 20’868 0.1%  Dow 51’984 0.4%  DAX 25’981 0.6%  Euro 0.9151 -0.1%  EStoxx50 6’176 0.7%  Gold 3’912 -0.9%  Bitcoin 62’504 -0.5%  Dollar 0.8176 -0.2%  Öl 106.5 1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Givaudan1064593Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Aramco-Aktie: Ergebnisplus dank hoher Preise
Lonza-Aktie: US-Präsenz wird massiv ausgebaut
Geberit-Aktie: Gewinnwachstum in ersten neun Monaten
Notenbanken steigern Goldkäufe - Anleger kaufen weniger Barren und Münzen
UBS-Aktie: Moody's bestätigt -Kreditrating
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner CHF/USD
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

CHF/USD

03.11.2026 07:48:36

Devisen: Franken kann Gewinne halten - US-Wahlen im Blick

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)

Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.

CFD-Service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.
Jetzt informieren

Zürich (awp) - Der Franken hat am Dienstagmorgen seine deutlichen Gewinne vom Wochenauftakt gegenüber dem Euro und dem Dollar gehalten. In der Nacht auf Dienstag blieb es am Devisenmarkt allerdings ruhig. Die Aufmerksamkeit richtet sich weiterhin auf die Zwischenwahlen in den USA.

Der Dollar kostet mit 0,8181 Franken praktisch gleich viel wie am Vorabend, liegt aber klar unter den 0,8239 Franken vom Montagmorgen. Auch der Euro hat binnen 24 Stunden spürbar nachgegeben und notiert bei 0,9158 nach 0,9210 Franken. Gegenüber dem Dollar bewegt sich die Gemeinschaftswährung mit 1,1194 weiterhin nahe der Marke von 1,12.

Bei den US-Zwischenwahlen werden erste Ergebnisse in der Nacht auf Mittwoch erwartet. In besonders umkämpften Bundesstaaten könnte sich die Auszählung allerdings über mehrere Tage hinziehen. Sollten die Republikaner ihre Mehrheiten in beiden Kongresskammern verlieren, könnte der Dollar laut Commerzbank unter Druck geraten. Ginge lediglich das Repräsentantenhaus verloren, dürfte der Gegenwind geringer ausfallen. Eine Verteidigung beider Kammern würde die US-Währung dagegen stützen.

Daneben bleibt der Iran-Konflikt im Blick. Die Hoffnung auf eine diplomatische Lösung hat die Ölpreise am Montag deutlich gedrückt. Eine weitere Entspannung könnte den Dollar zusätzlich belasten, so Marktteilnehmer.

awp-robot/an

Partner-Image

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Top-Rankings

Rohstoffe im Oktober 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Oktober 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Oktober 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich di ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

USD/CHF 0.8176 -0.0014
-0.17

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Marvell schluckt Laserspezialisten Lumentum - Aktien tiefrot
Bitcoin und Ethereum im Fokus: Ist der Kryptowinter vorbei? Das sagen Horsley und Lubin
Erste Schätzungen: NVIDIA präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Montagmittag gefragt
Hoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: SMI schliesst stabil -- DAX beendet Handel freundlich -- US-Börsen schliesslich uneins -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
NVIDIA Aktie News: NVIDIA verteuert sich am Montagabend
OC Oerlikon Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von OC Oerlikon