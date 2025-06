Devisen: Franken gibt nach gegenüber Euro und Dollar

Zürich (awp) - Der Schweizer Franken hat Dienstagnachmittag etwas an Wert verloren. Der Euro legt auf 0,9377 Franken zu, nachdem die Gemeinschaftswährung seit dem Vortag um 0,9344 Franken herum pendelte.

Auch der US-Dollar hat mit 0,8232 Franken an Boden gut gemacht. Der "Greenback" klettert somit wieder über die Marke von 0,82 Franken, unter die er am Montagvormittag fiel. Auch zum Euro gewinnt die US-Devise etwas an Wert. Die Gemeinschaftswährung sinkt auf noch 1,1389 Dollar nach 1,1414 am Mittag.

Im Fokus stehen am Berichtstag Zahlen zur Teuerung, sowohl aus der Schweiz als auch aus der Eurozone. Hierzulande ist die Jahresteuerung erstmals nach vier Jahren wieder - knapp - in den negativen Bereich gefallen. Verschiedene Analysten haben in der Folge ihre Prognosen dahingehend bestätigt, dass die SNB in gut zwei Wochen die Zinsen wohl um 25 Basispunkte auf dannzumal 0 Prozent senken wird. Für eine grössere Zinssenkung in den negativen Bereich sei der Druck noch nicht gross genug, so der Tenor.

In der Eurozone ist die Inflationsrate auf unter 2 Prozent und damit stärker als erwartet gefallen. Ökonomen erwarten eine weitere Zinssenkung der EZB am Donnerstag.

