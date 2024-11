Devisen: Franken gibt am Abend Teil der Gewinne ab

Börse aktuell - Live Ticker

Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag schwächer. Der deutsche Aktienmarkt notierte ebenso im Minus und fiel dabei zeitweise sogar unter die 19'000-Punkte-Marke. Die Wall Street bewegte sich am Dienstag in unterschiedliche Richtungen. Die asiatischen Börsen schließen höher.