Devisen: Franken etwas fester

Zürich (awp) - Der Schweizer Franken hat am Montag sowohl zum Euro als auch zum US-Dollar leicht an Wert gewonnen. Am späten Abend kostete der Euro 0,9310 Franken nach höheren 0,9346 am Vorabend. Der US-Dollar kostet 0,8231 Franken nach etwas höheren 0,8270 am Vorabend. Das Euro/Dollar-Paar wiederum steht wenig verändert bei 1,1312 Dollar.

Im Monat April ist die Jahresteuerung in der Schweiz überraschend deutlich zurückgegangen und beträgt nun lediglich 0,0 Prozent, nachdem es im Vormonat noch 0,3 Prozent gewesen waren. "Keine Spur von Inflation. In der Schweiz kommt der Preisauftrieb im April gänzlich zum Erliegen", kommentierte Thomas Gitzel von der VP Bank die Preisdaten. Die SNB werde nicht umhinkommen, den Leitzins im Juni nochmals um 25 Basispunkte auf dann 0 Prozent zu senken.

Der Inflationsrückgang sei hauptsächlich auf den starken Franken und die günstigeren Energiepreise zurückzuführen, so Carsten Junius von J.Safra Sarasin. Die tiefe Inflation nährt derweil Spekulationen um die Wiedereinführung von Negativzinsen.

Während die nächste Lagebeurteilung der SNB am 19. Juni auf dem Programm steht, wird die US-Notenbank Fed am kommenden Mittwoch über die weitere Geldpolitik entscheiden. Nur wenige Ökonomen rechnen mit einer Zinssenkung, obwohl dies US-Präsident Donald Trump mehrfach gefordert hatte. Im weiteren Jahresverlauf seien allerdings drei Zinsschritte nach unten der Notenbank um jeweils 25 Basispunkte vollständig eskomptiert, hiess es in einem Marktkommentar.

Der Dollar leidet unter der weiterhin erratischen Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump. Die Aussicht auf Importzölle auf im Ausland produzierte Filme sorgte für weitere Verunsicherung und belastete auch die US-Währung. Auf der Plattform Truth Social kündigte Trump an, das Handelsministerium sofort zu ermächtigen, einen Zoll von 100 Prozent auf alle im Ausland produzierten Filme zu erheben, die in die Vereinigten Staaten kommen.

Montag Montag Montag Montag Freitag (21.00) (16.30) (11.30) (07.30) (21.00) EUR/USD 1,1312 1,1345 1,1340 1,1345 1,1301 USD/CHF 0,8231 0,8227 0,8240 0,8232 0,8270 EUR/CHF 0,9310 0,9332 0,9344 0,9341 0,9346 GBP/CHF 1,0937 1,0953 1,0957 1,0954 1,0975 USD/JPY 143,92 143,73 143,88 144,07 144,99

