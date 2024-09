Devisen: Franken erstarkt weiter

Anzeige



Der Franken legt am Freitagabend weiter zu. Der Euro ist mittlerweile mit 0,9387 unter die Grenze von 0,94 Fr. gefallen, am Nachmittag wurde dafür noch 0,9418 bezahlt. Der US-Dollar hat sich gleichzeitig auf 0,8407 von 0,8424 verbilligt. Am Morgen lag er noch nahe bei 0,85 Fr.

Der Euro ist zudem auch gegenüber dem US-Dollar gesunken. Zuletzt notierte die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,1167 Dollar.

Zürich (awp)