Devisen: Franken am Abend wieder stärker

Zürich (awp) - Der Franken hat am Abend wieder an Stärke gewonnen. Der Euro hat sich auf 0,9456 von 0,9477 am Nachmittag verbilligt und der US-Dollar auf 0,8457 von 0,8502 Fr.

Gegenüber dem Dollar hat der Euro auf 1,1180 von 1,1144 merklich angezogen.

awp-robot/cf