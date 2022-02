Devisen: Eurokurs wenig bewegt

Anzeige



NEW YORK (awp international) - Der Euro hat sich am Donnerstag im späten US-Devisenhandel kaum noch bewegt. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,1362 US-Dollar, etwa so viel wie zuvor im europäischen Währungsgeschäft. Auch zum Franken notiert der Euro wenig verändert mit 1,0455 Franken und der Dollar liegt noch knapp über der Marke von 0,92 Franken.

Am Markt bleibt die Ukraine-Krise ein beherrschendes Thema. Zuletzt gab es widersprüchliche Meldungen zu russischen Truppenbewegungen in der Grenzregion. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin warf Russland eine weitere Aufstockung von Truppen und Ausrüstung an der Grenze zur Ukraine vor. Nach Einschätzung von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg gibt es bisher keine Anzeichen für einen Rückzug russischer Truppen oder eine Deeskalation der Lage. Russland seinerseits forderte die USA zum Abzug ihrer Streitkräfte aus Zentral-, Ost- und Südosteuropa sowie aus dem Baltikum auf.

