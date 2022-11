Devisen: Eurokurs steigt über Parität

NEW YORK (awp international) - Der Euro ist am Montag im US-Handel über die Parität gestiegen. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0028 US-Dollar.

Der Dollar hat sich auch gegenüber dem Franken deutlich verbilligt. Er kostet derzeit 0,9877, nach 0,9904 am frühen Abend und noch 0,9958 am frühen Abend. Der Euro hat hingegen zum Franken klar angezogen. Er wird derzeit zu 1,0028 gehandelt nach 0,9988 am Nachmittag.

Der Handel zwischen Euro und Dollar verlief zum Wochenstart ohne besonders starke Impulse. Leichten Auftrieb erhielt die Gemeinschaftswährung durch Äusserungen von Frankreichs Notenbankchef. Francois Villeroy de Galhau sprach sich in einem Zeitungsinterview für weitere Zinsanhebungen zur Bekämpfung der hohen Inflation aus. Ab einem bestimmten Punkt allerdings soll die Straffung mit geringerem Tempo vonstatten gehen. Steigende Zinsen stützen eine Währung.

edh/bgf/he