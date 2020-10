Devisen: Eurokurs steigt kurzzeitig bis auf 1,18 US-Dollar - USD/CHF stabil

NEW YORK (awp international) - Der Eurokurs ist am Dienstag kurzzeitig bis auf 1,18 US-Dollar gestiegen. Am Vormittag fiel er dann aber wieder zurück und notierte zuletzt bei 1,1771 Dollar. Die Gemeinschaftswährung konnte damit aber ihre Vortagesgewinne weitgehend verteidigen.

Gegenüber dem Schweizer Franken schwächte sich der Euro leicht ab und notierte zuletzt bei 1,0771 Franken nach 1,0788 Franken am frühen Morgen. Der US-Dollar wird derweil wenig verändert bei 0,9151 Franken umgesetzt.

Anzeige



» Währungen handeln Sie möchten Währungen handeln? Unser Ratgeber gibt Ihnen Tipps für den Devisenhandel.

Gestützt wurde der Euro am Dienstag durch robuste Industriedaten aus Deutschland. Die deutsche Industrie hatte im August mehr Aufträge erhalten als erwartet. "Das sind unzweifelhaft gute Nachrichten. Das verdient kräftigen Applaus", kommentierte Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank. Der Erholungskurs bei den Auftragseingängen bleibe intakt. Die Corona-Scharte werde schrittweise ausgewetzt, so Gitzel.

Der Euro profitiert weiter von der gestiegenen Risikoneigung an den Finanzmärkten. Die Nachricht von US-Präsident Donald Trumps gesundheitlicher Erholung sorgte für Zuversicht. Der Dollar, der als Weltleitwährung normalerweise von Unsicherheiten an den Finanzmärkten profitiert, wurde deshalb weniger gesucht. "Natürlich schielt der Markt immer noch auf den Gesundheitszustand des Präsidenten, aber er kann sich nun auch wieder anderen Themen zuwenden", kommentierte Antje Praefcke, Devisenexpertin bei der Commerzbank. Der Markt scheine sich allmählich zu "sortieren".

jsl/ssc/mis/pre