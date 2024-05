Devisen: Eurokurs stabil über den Tag zum US-Dollar

Der Kurs des Euro hat sich am Freitag im US-Handel behauptet. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,0875 US-Dollar und damit in etwa gleich viel wie am Vorabend.

Der Franken büsste derweil gegen beide Hauptwährungen an Terrain ein. Das EUR/CHF-Paar wurde am späten Abend zu 0,9874 gehandelt nach 0,9841 rund 24 Stunden davor. Bei USD/CHF waren es zuletzt 0,9081 gegenüber 0,9052 am Vorabend.

Marktteilnehmer sprachen von einer Dollar-Schwäche Anfang der Woche. Nachdem in dieser Woche eine schwächere Teuerung in den USA zeitweise für etwas raschere Zinssenkungen gesprochen hatte, ist dieser Effekt mittlerweile wieder etwas verpufft. Im Gegenzug konnte der Dollar wieder etwas zulegen.

