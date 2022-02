Devisen: Eurokurs stabil über 1,12 US-Dollar und über 1,03 Franken

Anzeige



Währungen handeln Sie möchten Währungen handeln? Unser Ratgeber gibt Ihnen Tipps für den Devisenhandel.

FRANKFURT (awp international) - Der Euro hat sich am Freitagmorgen weiter stabilisiert. Die Gemeinschaftswährung wird zu 1,1207 US-Dollar gehandelt und damit in etwa auf dem Niveau vom Donnerstagabend. Zum Franken hat sie der Euro ebenfalls stabilisiert und geht zu 1,0351 um, nachdem er am Vortag im Zuge des Ukraine-Krieges kurzzeitig noch unter die 1,03er Marke gefallen war. Auch der US-Dollar zeigt sich mit Kursen von 0,9236 Franken stabil.

Der Krieg in der Ukraine bleibt auch zum Wochenschluss Thema an den Finanzmärkten. Am Donnerstag waren Investoren zunächst verstärkt in sichere Häfen wie den Schweizer Franken, den US-Dollar und den japanische Yen geflüchtet.

An Tag zwei des russischen Angriffs meldet die Ukraine nun Raketenbeschuss auf die Hauptstadt Kiew durch die russischen Invasoren. Mit Blick auf die Strafmassnahmen des Westens gegen Russland haben die Europäische Union und die USA umfangreiche Sanktionen auf den Weg gebracht, zu dem viel diskutierten Ausschluss Russlands aus dem Banken-Kommunikationsnetzwerk Swift ist es aber noch nicht gekommen. Der hätte Experten zufolge auch weitreichende Folgen für viele Banken in der EU.

Im Tagesverlauf stehen derweil eine Reihe von Konjunkturnachrichten auf der Agenda, die dem Euro neue Impulse verleihen könnten. Dazu zählen die Entwicklung der Geldmenge M3 in der Eurozone und Daten zu den privaten US-Einkommen im Januar./la/mis/hr/kw