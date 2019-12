Devisen: Eurokurs schleppt sich im US-Handel über 1,11 US-Dollar

Anzeige



» Währungen handeln Sie möchten Währungen handeln? Unser Ratgeber gibt Ihnen Tipps für den Devisenhandel.

NEW YORK (awp international) - Der Eurokurs ist am Donnerstag im US-Handel unter Mühen über 1,11 US-Dollar gestiegen. Zuletzt kostet die europäische Gemeinschaftswährung 1,1106 Dollar. Im Verlauf hatte sie überwiegend knapp darunter notiert.

Auch zum Schweizer Franken hat sich der Euro am Donnerstag leicht verteuert. Aktuell wird er für 1,0892 Franken gehandelt. Der Dollar kostet 0,9808 Franken.

Dem Devisenmarkt fehlt es weiter an Impulsen. Marktbewegende Konjunkturdaten sind Mangelware, lediglich in den USA wurden die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der abgelaufenen Woche mit einem leicht negativen Unterton veröffentlicht.

In der Eurozone und auch in der Schweiz ruht wegen des zweiten Weihnachtsfeiertages weiter der Handel an den Kapitalmärkten. In den USA läuft das Geschäft hingegen schon wieder normal. Allerdings sind auch dort die Umsätze unterdurchschnittlich, zahlreiche Händler und Anleger sind im Urlaub oder haben die Bücher bereits geschlossen.

/he