Devisen: Eurokurs nur kurz von EZB-Zinssenkung bewegt - EUR/CHF über 97 Rappen

FRANKFURT (awp international) - Der Euro ist am Donnerstag nur kurz von der ersten Zinssenkung der Europäischen Zentralbank (EZB) nach der Inflationswelle bewegt worden. Nach deutlicheren Kursschwankungen kostet die Gemeinschaftswährung am späten Nachmittag 1,0878 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Morgen.

Auch gegenüber dem Franken hat sich der Euro insgesamt nur wenig verändert. Mit aktuell 0,9708 Franken kostet der Euro nur minim mehr als am Morgen mit 0,9701. Im Laufe des Vormittags war er allerdings vorübergehend leicht unter die Schwelle von 97 Rappen gesunken. Der US-Dollar kostet mit 0,8924 Franken eine Spur mehr als im Frühgeschäft mit 0,8912.

Thema des Tages war die Zinswende der EZB: Am Nachmittag reduzierten die Euro-Währungshüter erstmals nach der grossen Inflationswelle ihre Leitzinsen. Der geldpolitisch relevante Einlagensatz sinkt um 0,25 Prozentpunkte auf 3,75 Prozent. Da die Zentralbank den Schritt verbal vorbereitet hatte, waren Marktteilnehmer nicht überrascht. Entsprechend reagierte der Eurokurs auch nur kurz auf die Entscheidung.

Wie es mit der Zinspolitik im Euroraum weitergeht, liess Notenbankchefin Christine Lagarde weitgehend offen. Mehrfach führte sie aus, der geldpolitische Kurs hänge von den künftigen Wirtschaftsdaten ab. Einige Kommentare zum Zinsschritt fielen kritisch aus, weil die Teuerung im Währungsraum zuletzt wieder angezogen hatte. Die Notenbanker würden sich in falscher Sicherheit wiegen, hiess es etwa von Markus Demary vom Institut der deutschen Wirtschaft. Er warnte: Die Inflation könnte schnell wieder steigen, Vorsicht sei geboten.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,85088 (0,85048) britische Pfund und 169,74 (169,72) japanische Yen fest.

Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London mit 2363 Dollar gehandelt. Das waren acht Dollar mehr als am Tag zuvor./bgf/jsl/ngu/pre/cg