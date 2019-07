Devisen: Eurokurs nach schlechten Konjunkturdaten stabilisiert - Pfund steigt

Anzeige



FRANKFURT (awp international) - Der Euro hat sich am Mittwoch von zwischenzeitlichen Verlusten wegen schwacher Daten zur Unternehmensstimmung etwas erholt. Am frühen Nachmittag notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,1152 US-Dollar und lag damit wieder etwa auf dem Niveau vom Vorabend. Zwischenzeitlich war der Euro am Vormittag auf 1,1127 Dollar gefallen. Das war der tiefste Stand seit Ende Mai.

Auch zum Franken fiel der Euro (aktuell 1,0985), und zwar bis auf 1,0976 Franken. Das Tief am Vortag lag gar bei 1,0971. Das EUR/CHF-Währungspaar notiert damit weiter knapp unter 1,10 bzw. dem tiefsten Stand seit zwei Jahren. Marktkreise spekulieren denn auch darüber, was die Schweizerische Nationalbank (SNB) machen wird, wenn der Franken zum Euro noch weiter steigen sollte. USD/CHF kostet derweil aktuell 0,9851 und damit knapp weniger als am Morgen bzw. Vorabend.

Für die neueste Euro-Schwäche am Morgen waren schlechte Konjunkturdaten verantwortlich. Die Unternehmensstimmung in der Eurozone hat sich im Juli stärker als erwartet eingetrübt. Besonders schlecht fiel der Unterindikator für die Industrie aus, der auf den tiefsten Wert seit über sechs Jahren sank. "Die Eurozone hat im Juli einen Rückfall erlitten", kommentierte IHS-Markit-Chefökonom Chris Williamson die Daten. "Sorgenkind war zum wiederholten Mal die Industrie, die infolge geopolitischer Spannungen, des Brexits, zunehmend angespannter Handelsbeziehungen, vor allem aber wegen des Schlamassels des Autosektors immer tiefer in die Krise rutschte und mit einer Rate von annähernd ein Prozent auf Quartalsbasis schrumpften dürfte".

Auf die schlechten Zahlen dürften nun Analysten zufolge auch die Währungshüter der EZB am Donnerstag reagieren. "Die Spaltung der deutschen Konjunktur setzt sich fort: Die Industrie befindet sich in der Rezession, die Dienstleister bleiben kräftig", schreibt Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank. Die Lagerbereinigung werde jedoch in einigen Monaten vorbei sein, und da die Konjunktur in den grossen Volkswirtschaften USA und China weiterhin aufwärts gerichtet sei, sollte der Industrieabschwung in Deutschland im Herbst seinen Boden finden. "Für die EZB heisst dies jedoch: Bahn frei für Zinssenkungen und weitere Anleihekäufe."

Das britische Pfund legte am Mittwoch vor der Ernennung von Boris Johnson zum neuen Premierminister durch Königin Elisabeth II. zu. Am Vortag sorgte die Verkündung der Nachfolge von Theresa May bereits für Bewegung bei der britischen Währung. Zuletzt war das Pfund allerdings kräftig unter Druck geraten und hatte vor einer Woche den tiefsten Stand seit Anfang 2017 erreicht. Johnson will Grossbritannien bis am 31. Oktober aus der Europäischen Union herausführen.

