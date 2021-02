Anzeige



FRANKFURT (awp international) - Der Euro hat sich am Mittwoch nur wenig bewegt und damit die Kursverluste seit Beginn der Woche vorerst gestoppt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2042 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend.

Zum Franken notierte sie bei 1,0814 gegenüber 1,0803 am Vorabend. Für das USD/CHF-Währungspaar ergibt das ebenfalls wenig veränderte 0,8980 bzw. 0,8987.

Am Dienstag war der Euro noch zeitweise bis auf 1,2012 Dollar gefallen und damit auf den tiefsten Stand seit zwei Monaten. In der Eurozone ist die Wirtschaftsleistung zuletzt geschrumpft. Nachdem sich die Wirtschaft im vergangenen Sommer noch kräftig vom Einbruch während der ersten Corona-Welle im Frühjahr erholen konnte, legte sie in den Herbstmonaten wieder den Rückwärtsgang ein.

Im weiteren Tagesverlauf bleibt der Fokus am Devisenmarkt auf Konjunkturdaten. Auf dem Programm stehen zahlreiche Kennzahlen, die für neue Impulse sorgen könnten. In der Eurozone werden unter anderem Preisdaten erwartet und in den USA warten die Anleger auf Daten vom Arbeitsmarkt.

