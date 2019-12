Devisen: Eurokurs im US-Handel kaum bewegt - EUR/CHF weiter unter 1,09

Anzeige



NEW YORK (awp international) - Der Eurokurs hat sich am Montag im US-Handelsverlauf nur wenig bewegt. Nach einem Anstieg bis auf 1,1096 US-Dollar kam der rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street minimal zurück und kostete zuletzt 1,1095 Dollar.

Auch der Franken bewegte sich zu den Hauptwährungen wenig. EUR/CHF notierte am Abend wenig verändert mit 1,0888, bei USD/CHF waren es ebenfalls kaum verändert 0,9817.

