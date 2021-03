Devisen: Eurokurs im US-Handel auf kleiner Berg- und Talfahrt

Anzeige



NEW YORK (awp international) - Der Euro ist am Montag im US-Handel auf eine kleine Berg- und Talfahrt gegangen. Rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street kostete die Gemeinschaftswährung 1,1765 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1784 (Freitag: 1,1782) Dollar fest. Im asiatischen Handel hatte der Euro knapp unter 1,18 Dollar gelegen.

Der Schweizer Franken notiert aktuell zum Euro (EUR/CHF: 1,1047) und zum Dollar (USD/CHF: 0,9391) kaum verändert zum Stand vom späten Nachmittag.

Am Devisenmarkt verlief der Wochenauftakt in ruhigen Bahnen. Am ersten Handelstag der Woche wurden keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht, an denen sich die Anlegern orientieren konnten. Auch Zentralbanker hielten sich mit öffentlichen Auftritten weitgehend zurück und fielen als Impulsgeber aus.

ck/he/rw