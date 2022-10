Devisen: Eurokurs gibt etwas nach - EUR/CHF kaum verändert

FRANKFURT (awp international) - Der Kurs des Euro hat am Dienstag leicht nachgegeben. Am Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 0,9860 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend.

Gegenüber dem Schweizer Franken zeigt sich der Euro dagegen nahezu stabil. Derzeit notiert er bei 0,9883 nach 0,9884 am Morgen und 0,9888 Franken am Montagabend. Der Dollar kostet etwas mehr, nämlich 1,0024 nach 1,0007 Franken im Frühgeschäft.

Anzeige



Währungen handeln Sie möchten Währungen handeln? Unser Ratgeber gibt Ihnen Tipps für den Devisenhandel.

"Diese Woche werden sich die Augen in erster Linie auf die EZB-Sitzung am Donnerstag richten", sagte Devisenexpertin Antje Praefcke von der Commerzbank. Bei der Sitzung der Notenbank wird mit einer deutlichen Zinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte gerechnet. Nach Einschätzung von Praefcke muss die EZB im Kampf gegen die hohe Inflation entschlossen handeln.

Die EZB wird die Zinsen nach Einschätzung von Analysten deutlich erhöhen, obwohl die Konjunktur in der Eurozone schwächelt. Jüngste Konjunkturdaten deuten darauf hin, dass sich die Wirtschaft auf dem Weg in die Rezession befindet. Das unterstrich auch das Ifo-Geschäftsklima, das im Oktober auf den niedrigsten Stand seit Mai 2020 absackte. Das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer trübte sich allerdings nur geringfügig ein, während Experten einen stärkeren Rückgang erwartet hatten. Am Devisenmarkt schlugen die Neuigkeiten keine Wellen.

Deutlich im Plus lag erneut das britische Pfund, nachdem Rishi Sunak zum Premierminister ernannt wurde. "Nach seiner Wahl wird der neue britische Premierminister Sunak versuchen, die Stimmung an den Märkten weiter zu beruhigen", schrieben die Experten der Deka-Bank. Am Anleihenmarkt zeichnen sich ihnen zufolge bereits Vorschusslorbeeren für Sunak ab.

/jcf/jsl/mis/pre/kw