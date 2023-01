Devisen: Eurokurs fällt zurück nach Neunmonatshoch

Anzeige



NEW YORK (awp international) - Der Euro hat am Mittwoch seinen Anstieg im europäischen Handel auf ein Neunmonatshoch im US-Geschäft nicht halten können und ist klar zurückgefallen. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,0791 US-Dollar gehandelt. In Europa war der Kurs bis auf 1,0887 US-Dollar geklettert. Grund dafür waren schwache US-Konjunkturdaten und Hinweise auf deutliche Zinserhöhungen in der Eurozone.

Gegenüber dem Franken erholte sich der Dollar ebenfalls im späten Handel. Das USD/CHF-Paar notiert aktuell bei 0,9161 nach 0,9224 am Morgen. Für das EUR/CHF-Paar ergibt das zuletzt 0,9886 nach 0,9951 am Morgen.

edh/mis/ra