Devisen: Eurokurs auf Zweiwochentief - Auch zum Franken etwas tiefer

FRANKFURT (awp international) - Der Euro hat am Freitag weiter nachgegeben. Am Vormittag kostete die Gemeinschaftswährung Euro im Tief 1,1074 US-Dollar und damit so wenig wie letztmalig vor zwei Wochen.

Auch gegenüber dem Schweizer Franken schwächte sich der Euro am Freitag etwas ab. Am Mittag geht die Gemeinschaftswährung bei 1,0854 Franken um. Der US-Dollar erzielte zum Franken leichte Gewinne. Er kostet am Freitag-Mittag 0,9796 Schweizer Franken.

Der Euro wird belastet durch Aussagen aus den Reihen der EZB. Ratsmitglied Olli Rehn hatte sich am Donnerstag für eine deutliche Lockerung der Geldpolitik ausgesprochen. Die Notenbank solle auf ihrer nächsten Sitzung im September mit einem "wirksamen und umfassenden" Paket aufwarten, sagte der finnische Notenbankchef der US-Wirtschaftszeitung "Wall Street Journal". Es sei besser, die Markterwartungen zu übertreffen als sie zu verfehlen.

Angesichts der konjunkturellen Eintrübung rechnen Fachleute zumindest mit einer Zinssenkung durch die EZB. Zur Entlastung der Banken, die bereits jetzt unter den niedrigen und teils negativen Zinsen sowie der flachen Zinsstruktur leiden, könnte die Notenbank einen Staffelzins einführen. Auch zusätzliche Anleihekäufe gelten als denkbar.

Am Nachmittag könnten einige Daten aus den USA für Bewegung sorgen. Veröffentlicht werden Zahlen vom Wohnungsmarkt und das Konsumklima der Uni Michigan.

